Группа российских альпинистов пропала в Непале

Три альпиниста, совершавшие подъем в районе горного массива Аннапурна на территории Непала, пропали, сообщают СМИ.

Три альпиниста, совершавшие подъем в районе горного массива Аннапурна на территории Непала, пропали, сообщают СМИ.

Twitter-аккаунт портала Russian Climb сообщил, что российские граждане Сергей, Дмитрий и Александр перестали выходить на связь. При наступлении утра по местному времени запланирована поисковая операция с участием вертолета.

По данным Everest Today, пропали граждане РФ Сергей Кондрашкин, Александр Лутхокин и Дмитрий Синев. Подробности уточняются.