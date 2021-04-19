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3:22   19 Апреля 2021
Происшествия

Группа российских альпинистов пропала в Непале

Группа российских альпинистов пропала в Непале

Три альпиниста, совершавшие подъем в районе горного массива Аннапурна на территории Непала, пропали, сообщают СМИ.

Twitter-аккаунт портала Russian Climb сообщил, что российские граждане Сергей, Дмитрий и Александр перестали выходить на связь. При наступлении утра по местному времени запланирована поисковая операция с участием вертолета.

По данным Everest Today, пропали граждане РФ Сергей Кондрашкин, Александр Лутхокин и Дмитрий Синев. Подробности уточняются.

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#непал #аннапурн #российские альпинисты

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