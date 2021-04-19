3:22 19 Апреля 2021Происшествия
Группа российских альпинистов пропала в Непале
Три альпиниста, совершавшие подъем в районе горного массива Аннапурна на территории Непала, пропали, сообщают СМИ.
Три альпиниста, совершавшие подъем в районе горного массива Аннапурна на территории Непала, пропали, сообщают СМИ.
Twitter-аккаунт портала Russian Climb сообщил, что российские граждане Сергей, Дмитрий и Александр перестали выходить на связь. При наступлении утра по местному времени запланирована поисковая операция с участием вертолета.
По данным Everest Today, пропали граждане РФ Сергей Кондрашкин, Александр Лутхокин и Дмитрий Синев. Подробности уточняются.