ПДД могут возвести в статус федерального закона в России

Правила дорожного движения могут приобрести статус федерального закона в России. Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым.

Правила дорожного движения могут приобрести статус федерального закона в России. Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым.

Документ предполагает исключение положения об утверждении ПДД кабмином. В тексте проекта говорится, что правила для водителей устанавливаются федеральным законом. Сейчас для внесения изменений в порядок необходимо участие профильных федеральных органов исполнительной власти. Депутаты от ЛДПР предлагают привлечь к вопросу депутатов ГД и сенаторов, а также политические партии.

"(В противном случае это может привести. — Прим. ред.) к возникновению различных коллизий и нарушениям прав граждан", — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту в Telegram-канале одного из разработчиков Ярослава Нилова.

Авторы документа намерены таким образом исключить непубличный характер внесения коррективов в ПДД. Кроме того, привлечение к обсуждениям депутатов даст возможность учитывать местную специфику.