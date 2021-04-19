Вильфанд назвал предварительный прогноз погоды на лето 2021 года

Лето на большей части территорий России ожидается теплым. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Лето на большей части территорий России ожидается теплым. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Также он заявил, что это не точный прогноз. По мере приближения лета, Гидрометцентр будет уточнять и детализировать его, сообщил синоптик. Будет ли в России лето поздним или ранним, пока неясно.

"В каждой широтной зоне, даже в регионе есть свои нормы, свои представления о лете, поэтому климатического определения лета нет", — пояснил Вильфанд в интервью ТАСС.

По его словам, нет какого-то определенного значения температуры, на которое можно ориентироваться и считать, что лето началось. Самое теплое время года делится на два периода: первая половина лета и вторая. Первая половина начинается, примерно, на второй неделе мая, а вторая — в конце июня, рассказал синоптик.