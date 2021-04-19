Севастополь стал лидером по динамике занятых рабочих мест

Число занятых на рынке труда за последние три года увеличилось в 14 регионах РФ. Наилучшие показатели за этот период показал Севастополь.

Число занятых на рынке труда за последние три года увеличилось в 14 регионах РФ. Наилучшие показатели за этот период показал Севастополь.

Для определения динамики рынка труда был проведен анализ среднегодового количества занятых в возрасте 15–72 года, сообщает РИА Новости. В марте 2021 года прослеживается положительная динамика по сравнению с 2020 годом, на который пришелся пик пандемии коронавируса.

Наибольшая динамика занятых рабочих мест зафиксирована в Севастополе. Там количество трудоустроенных граждан выросло на 7,4%, а число рабочих мест увеличилось на 14 тысяч предложений.

На втором месте в рейтинге оказалась Тюменская область. Там прирост занятых составил 2,1 процента (15 тысяч человек). Помимо этого, в топ-10 попали такие регионы, как: Камчатский край, Краснодарский край, Калининградская область, Московская область, Республика Адыгея, Республика Крым, а также Санкт-Петербург и Москва.