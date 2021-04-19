Власти Швейцарии разрешили ресторанам открыть летние веранды

Очередной этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, стартует в Швейцарии в понедельник, 19 апреля.

Очередной этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, стартует в Швейцарии в понедельник, 19 апреля.

Швейцарские власти разрешили открыть театры, кинотеатры и концертные залы. Ресторанам позволено приглашать гостей на летние веранды. Ослабление ограничений в стране объясняют стабилизацией числа пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии больниц.

"С 19 апреля вновь станет возможным организовывать мероприятия с участием публики, например, на стадионах, в кинотеатрах, концертных залах и театрах", — сказано в сообщении правительства.

При открытии летних террас рестораны должны придерживаться определенных правил. За один столик, к примеру, нельзя будет сажать более четырех гостей.