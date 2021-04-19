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1:27   19 Апреля 2021
Общество

Минтруд объявил о создании 100 центров занятости нового формата в РФ

Минтруд объявил о создании 100 центров занятости нового формата в РФ

Пробный проект усовершенствования служб занятости стартовал в 16 регионах России в 2019 году. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России.

Сейчас количество модернизированных центров занятости достигло 50. Еще столько же планируют запустить в работу до конца этого года.

По данным ведомства, взаимодействие сторон будет происходить по совершено иной схеме. Станет доступен пакет взаимосвязанных услуг в соответствии с жизненной ситуацией соискателя и бизнес-положением работодателя. Такие услуги разработаны почти для всех категорий граждан. В первую очередь, — это начинающие специалисты, граждане предпенсионного возраста и самозанятые, пояснили в Минтруде.

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#модернизация #минтруд #служба занятости

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