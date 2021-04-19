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1:07   19 Апреля 2021
Общество

Минобороны РФ сообщило о вакцинировании более 620 тыс. военных

Минобороны РФ сообщило о вакцинировании более 620 тыс. военных

Более 620 тысяч российских военных прошли вакцинацию от коронавируса первым компонентом "Спутника V".

Прививки с вакциной добровольно получили военнослужащие и их семьи. Пройти вакцинацию также смогли военные на пенсии, гражданский персонал воинских частей и военных учебных заведений страны. Об этом информирует газета "Красная звезда".

Отмечается, что новые партии вакцины в связи с весенним призывом новобранцев продолжают поступать в военные части и соединения войск. В Минобороны сообщили, что призывники, не успевшие ранее пройти вакцинацию, смогут получить прививки в воинских частях.

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#военные #вакцина #пандемия

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