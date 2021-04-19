1:07 19 Апреля 2021Общество
Минобороны РФ сообщило о вакцинировании более 620 тыс. военных
Более 620 тысяч российских военных прошли вакцинацию от коронавируса первым компонентом "Спутника V".
Более 620 тысяч российских военных прошли вакцинацию от коронавируса первым компонентом "Спутника V".
Прививки с вакциной добровольно получили военнослужащие и их семьи. Пройти вакцинацию также смогли военные на пенсии, гражданский персонал воинских частей и военных учебных заведений страны. Об этом информирует газета "Красная звезда".
Отмечается, что новые партии вакцины в связи с весенним призывом новобранцев продолжают поступать в военные части и соединения войск. В Минобороны сообщили, что призывники, не успевшие ранее пройти вакцинацию, смогут получить прививки в воинских частях.