Малоимущие россияне могут претендовать на квартиру от государства

Государство должно обеспечивать бесплатным жильем целый ряд категорий россиян. Об этом сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Иван Денисов.

Государство должно обеспечивать бесплатным жильем целый ряд категорий россиян. Об этом сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Иван Денисов.

Разработанная государством программа по обеспечению жильем малоимущих граждан и россиян гарантирует получение квартиры за счет бюджета. Однако собственником недвижимости останется государство, сообщает агентство "Прайм".

Для получения льгот потребуется подтвердить свое трудовое финансовое положение. Органы местного самоуправления определяют такую категорию россиян по размерам доходов на каждого члена семьи (ниже прожиточного минимума в регионе проживания) и стоимости облагаемого налогами имущества.

Также правом на недвижимость от государства обладают военные, сельские врачи и учителя, судьи со стажем работы не менее пяти лет. В этом случае граждане не относятся к программе социального найма и становятся собственниками квартир.