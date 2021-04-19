Только пять дипломатов продолжат работать в российском посольстве Чехии

Пять сотрудников дипмиссии продолжат представлять чешское посольство в России после объявления 20 дипломатов республики персонами нон гранта.

Пять сотрудников дипмиссии продолжат представлять чешское посольство в России после объявления 20 дипломатов республики персонами нон гранта.

Внимание на это обратил руководитель международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак. Он в беседе с журналистами выразил непонимание относительно более жестких мер, которые приняла Москва в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Праги.

"На то, чтобы они покинули (Россию. — Прим. ред.), им предоставлено 24 часа, а у нас (в случае с сотрудниками посольства РФ. — Прим. ред.) — 48 часов", — добавил политик.

Власти России ранее объявили нежелательным пребывание в стране 20 сотрудников чешского посольства. Им необходимо покинуть территорию государства до 19 апреля включительно, говорится в заявлении МИД РФ.