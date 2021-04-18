МЧС Москвы объявило желтый уровень опасности в городе из-за ветра 20 апреля

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области 20 апреля из-за сильных порывов ветра до 15-17 м/с.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области 20 апреля из-за сильных порывов ветра до 15-17 м/с.

На территории Владимирской, Тамбовской, Воронежской, Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областей Центрального федерального округа также был объявлен желтый уровень, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

В Москве 19 апреля прогнозируется облачная погода с небольшим дождем. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 15 м/с. На следующий день, 20 апреля, ожидается дождь с усилением ветра до 17м/с. Температура воздуха днем ожидается до 12 градусов тепла. Желтый уровень погодной опасности объявлен до 12:00 20 апреля.