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23:45   18 Апреля 2021
Общество

МЧС Москвы объявило желтый уровень опасности в городе из-за ветра 20 апреля

МЧС Москвы объявило желтый уровень опасности в городе из-за ветра 20 апреля

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области 20 апреля из-за сильных порывов ветра до 15-17 м/с.

На территории Владимирской, Тамбовской, Воронежской, Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областей Центрального федерального округа также был объявлен желтый уровень, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

В Москве 19 апреля прогнозируется облачная погода с небольшим дождем. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 15 м/с. На следующий день, 20 апреля, ожидается дождь с усилением ветра до 17м/с. Температура воздуха днем ожидается до 12 градусов тепла. Желтый уровень погодной опасности объявлен до 12:00 20 апреля.

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#москва #цфо #погодная опасность

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