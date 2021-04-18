США призвали к осторожности при полетах над Украиной

Американские авиакомпании должны быть предельно бдительны при полетах над некоторыми районами Украины. Об этом сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

Американские авиакомпании должны быть предельно бдительны при полетах над некоторыми районами Украины. Об этом сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

Особую осторожность следует соблюдать в районах полетной информации (РПИ) Киева и Днепра. Это связано с возможными рисками эскалации конфликта в Донбассе во избежание непредвиденных ситуаций, сообщило ФАУ США.

Район полетной информации является ограниченным воздушным пространством, в пределах которого оператор обеспечивает обслуживание рейсов. Рекомендация ФАУ распространена на все американские авиаперевозки, в том числе на коммерческие.