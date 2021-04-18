Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
22:49   18 Апреля 2021
Политика

США призвали к осторожности при полетах над Украиной

США призвали к осторожности при полетах над Украиной

Американские авиакомпании должны быть предельно бдительны при полетах над некоторыми районами Украины. Об этом сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

Особую осторожность следует соблюдать в районах полетной информации (РПИ) Киева и Днепра. Это связано с возможными рисками эскалации конфликта в Донбассе во избежание непредвиденных ситуаций, сообщило ФАУ США.

Район полетной информации является ограниченным воздушным пространством, в пределах которого оператор обеспечивает обслуживание рейсов. Рекомендация ФАУ распространена на все американские авиаперевозки, в том числе на коммерческие.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #рекомендации #фау

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров