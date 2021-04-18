Призывающий к несанкционированным митингам сотрудник ФБК Милов сбежал из РФ

Ведущий эфиров на канале "Навальный Live" Владимир Милов покинул Россию. Он это сделал перед весенними незаконными акциями.

Ведущий эфиров на канале "Навальный Live" Владимир Милов покинул Россию. Он это сделал перед весенними незаконными акциями.

Глава штабов ФБК (признан иноагентом в РФ) Леонид Волков, который проживает в Литве, в вечернем стриме на канале "Навальный Live" раскрыл детали будущего мероприятия. Вместе с ним в эфире засветился Владимир Милов. Сторонники блогера Алексея Навального появились в кадре вместе. Это означает, что еще один сотрудник ФБК покинул РФ.

Совместный стрим совпал с анонсом незаконной акции, о которой говорили соратники Навального раньше. Вероятно, Милов уехал из страны, чтобы избежать возможной ответственности за них, передает Федеральное агентство новостей.

Владимир Милов был одним из последних сторонников Навального, кто проживает в России. Сейчас в стране находятся юрист Любовь Соболь, глава "Альянса врачей" (признан иноагентом в РФ) Анастасия Васильева и пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш. Остальные члены фонда давно живут в Европе.