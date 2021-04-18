Призывающий к несанкционированным митингам сотрудник ФБК Милов сбежал из РФ
Ведущий эфиров на канале "Навальный Live" Владимир Милов покинул Россию. Он это сделал перед весенними незаконными акциями.
Глава штабов ФБК (признан иноагентом в РФ) Леонид Волков, который проживает в Литве, в вечернем стриме на канале "Навальный Live" раскрыл детали будущего мероприятия. Вместе с ним в эфире засветился Владимир Милов. Сторонники блогера Алексея Навального появились в кадре вместе. Это означает, что еще один сотрудник ФБК покинул РФ.
Совместный стрим совпал с анонсом незаконной акции, о которой говорили соратники Навального раньше. Вероятно, Милов уехал из страны, чтобы избежать возможной ответственности за них, передает Федеральное агентство новостей.
Владимир Милов был одним из последних сторонников Навального, кто проживает в России. Сейчас в стране находятся юрист Любовь Соболь, глава "Альянса врачей" (признан иноагентом в РФ) Анастасия Васильева и пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш. Остальные члены фонда давно живут в Европе.