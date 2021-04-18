21:50 18 Апреля 2021Политика
Россия высылает 20 чешских послов в ответ на действия Чехии
Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Об этом сообщили в МИД России.
Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Об этом сообщили в МИД России.
Чешские дипломаты должны покинуть Россию до 19 апреля. Это решение стало ответом на высылку 18 российских дипломатов из Праги, которых местные власти обвинили в работе на российсике спецслужбы.
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