Чешский посол провел в здании МИД РФ около 20 минут

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька покинул здание МИД России после вызова на фоне высылки 18 российских дипломатов из Праги.

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька покинул здание МИД России после вызова на фоне высылки 18 российских дипломатов из Праги.

Отмечается, что чешский дипломат находился в здании МИД РФ около 20 минут. Ранее сообщалось о прибытии чешского посла в МИД РФ, причины визита дипломата не разглашались.

Власти Чехии в субботу сообщили о высылке 18 российских послов в Праге. На выезд из страны им предоставили 48 часов. По заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в Праге знают, какие последствия им стоит ожидать после таких "фокусов".