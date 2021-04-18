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21:13   18 Апреля 2021
Политика

Посол Чехии Витезслав Пивонька приехал в МИД России

Посол Чехии Витезслав Пивонька приехал в МИД России

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька прибыл в здание МИД России. Точные причины не разглашаются, ранее российское министерство вызвало дипломата.

Пивонька вошел в здание МИД России, отказавшись дать комментарии журналистам. В Праге ранее сообщили о выдворении из Чехии 18 российских дипломатов. В МИД РФ отметили, что Москва ответит на это действие, и выразили решительный протест, обвинив Чехию в стремлении угодить "заокеанским" хозяевам в США.

Также сообщалось, что Чехия может отказаться от участия российских компаний в тендере на достройку АЭС "Дукованы" из-за якобы "причастности" российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

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