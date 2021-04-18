Президента Молдавии подозревают в заговоре против страны и народа

Партия социалистов в Молдавии потребовала отставки президента страны Майи Санду. Об этом сказал лидер политического объединения Игорь Додон.

Партия социалистов в Молдавии потребовала отставки президента страны Майи Санду. Об этом сказал лидер политического объединения Игорь Додон.

Заявление социалистов связано с тем, что действующего президента подозревают в антиконституционном заговоре против страны и народа.

По данным Игоря Додона, на этой неделе Конституционный суд поддержал Санду, разрешив досрочно распустить парламент. Это было необходимо для назначения нового премьер-министра Молдавии.

Ранее в опросе компании Intellect group граждане Молдавии отметили, что Санду практически не повлияла на улучшение жизни в стране. Такой позиции придерживаются 69% респондентов и лишь 1% участников охарактеризовали политику главы государства как "очень значимую".