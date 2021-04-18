20:46 18 Апреля 2021Общество
Отец президента Туркмении скончался на 89-м году жизни
Государственное информационное агентство страны сообщило о смерти отца главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Мяликгулы Бердымухамедов ушел из жизни в 88 лет.
Государственное информационное агентство страны сообщило о смерти отца главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Мяликгулы Бердымухамедов ушел из жизни в 88 лет.
Причины смерти отца главы государства не называются. Информация о дате и месте проведения церемонии прощания появится позже.
Мяликгулы родился 12 августа 1932 года в селе Бирлешик-1 Геоктепинского этрапа. Свою карьеру начинал в должности библиотекаря, затем работал учителем начальных классов.
С июня 1958 по 1982 год он занимал различные должности в министерстве внутренних дел, вышел на пенсию в звании подполковника и с тех пор занимался преподавательской деятельностью.