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20:35   18 Апреля 2021
Общество

Новые ПДД могут ввести в России для владельцев скутеров и велосипедов

Новые ПДД могут ввести в России для владельцев скутеров и велосипедов

Дорожки для электросамокатов, скутеров и велосипедов предложили оборудовать в пешеходной зоне, а не на проезжей части.

С инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков. Только при изменении законодательства возможно регулировать поведение владельцев этих транспортных средств, заявил он.

Электросамокаты предложили приравнять к мопедам, если мощность транспортного средства составляет от 250 Вт до 4 кВт, такое заявление сделал председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов "Союз пешеходов" Владимир Соколов. Он предложил выделить на дороге специальную полосу для водителей электросамокатов и установить ограничение скорости до 25 километров в час.

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#самокат #велосипед #пдд

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