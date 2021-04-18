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20:29   18 Апреля 2021
Общество

Перечислены продукты, которые сильно вредят кишечнику

Перечислены продукты, которые сильно вредят кишечнику

Конфеты, печенье, пирожные и сладкие газированные напитки наносят кишечнику непоправимый вред. Диетологи рекомендуют исключить такие продукты из своего меню.

Сладости способствуют уменьшению количества "хороших" бактерий в организме и увеличению "плохих", заявила диетолог Тереза Джентиле. Это может привести к развитию воспаления. Не исключено появление сердечных патологий, отметила зарубежный специалист.

К тому же регулярное употребление сладостей может поспособствовать набору лишнего веса. Интересен тот факт, что к вредным продуктам диетологи также относят подсластители и заменители сахара. Еще не рекомендуется включать в свой рацион продукты, приготовленные во фритюре. По возможности стоит отказывать и от алкоголя. Многие считают, что красное вино полезно. Однако далеко не все могут контролировать количество выпитых бокалов.

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#продукты #здоровье #кишечник

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