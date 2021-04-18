Полиция задержала чиновника из Кинешмы за взятку в 100 тыс. рублей

Начальник отдела транспорта в мэрии Кинешмы пообещал свое покровительство бизнесменам за крупную взятку.

Начальник отдела транспорта в мэрии Кинешмы пообещал свое покровительство бизнесменам за крупную взятку.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела транспорта и связи администрации города Кинешма. Его подозревают во взяточничестве.

Следователи полагают, что злоумышленник договорился с двумя крупными бизнесменами, занимающимися пассажирскими перевозками, о том, что окажет им содействие за вознаграждение в размере 350 тысяч рублей. В рамках уговора около здания администрации Кинешмы предприниматель дал подозреваемому взятку в размере 100 тысяч рублей. Полиция задержала чиновника.