20:07 18 Апреля 2021Происшествия
Полиция задержала чиновника из Кинешмы за взятку в 100 тыс. рублей
Начальник отдела транспорта в мэрии Кинешмы пообещал свое покровительство бизнесменам за крупную взятку.
Начальник отдела транспорта в мэрии Кинешмы пообещал свое покровительство бизнесменам за крупную взятку.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела транспорта и связи администрации города Кинешма. Его подозревают во взяточничестве.
Следователи полагают, что злоумышленник договорился с двумя крупными бизнесменами, занимающимися пассажирскими перевозками, о том, что окажет им содействие за вознаграждение в размере 350 тысяч рублей. В рамках уговора около здания администрации Кинешмы предприниматель дал подозреваемому взятку в размере 100 тысяч рублей. Полиция задержала чиновника.