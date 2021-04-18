Кончаловский призвал создателей американской "Иронии судьбы" заплатить вдове Рязанова

Режиссер, актер, сценарист, продюсер Андрей Кончаловский прокомментировал новость о создании ремейка "Иронии судьбы" и призвал создателей заплатить вдове Эльдара Рязанова.

Режиссер, актер, сценарист, продюсер Андрей Кончаловский прокомментировал новость о создании ремейка "Иронии судьбы" и призвал создателей заплатить вдове Эльдара Рязанова.

Кончаловский считает, что за использование идеи фильма необходимо заплатить вдове Рязанова Эмме Валериановне. При этом режиссер отметил, что его не особо интересует происходящее в Америке, сообщает портал News.ru.

Звезда "Иронии судьбы" Валентина Талызина также дала свой комментарий по поводу предстоящего американского ремейка знаменитой советской комедии. Актриса считает, что повторить успех не получится, потому что время сейчас не то и актеры не такие душевные.

Режиссером ремейка комедии станет Марюс Вайсберг, который с воодушевлением относится к предстоящей работе. Фильм будет называться About Fate. Главные роли сыграют американские актеры Эмма Робертс и Томас Манн.