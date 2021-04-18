Анонс новых митингов ФБК совпал с переводом полмиллиона рублей на счет фонда

Незадолго до проведения несогласованной незаконной акции счет ФБК пополнился на сумму порядка 500 тысяч рублей.

Незадолго до проведения несогласованной незаконной акции счет ФБК пополнился на сумму порядка 500 тысяч рублей.

Федеральное агентство новостей сообщает, что ФБК (признанный иноагентом в Российской Федерации) получил транш размером около 500 тысяч рублей. Это произошло накануне анонса новой незаконной акции.

История зачислений фонда находится в открытом доступе в интернете. Работники ФБК Иван Жданов и Леонид Волков в воскресенье 18 апреля заявили о подготовке очередной протестной акции. Так они попытались набрать 500 тыс. регистраций на сайте фонда. Примечательно, что "накрутить" необходимое количество у ФБК не получилось, поэтому руководство заявило о начале новой акции. Подчеркивается, что фонд не обращался в соответствующие органы за согласованием акции, что, согласно законодательству РФ, является недопустимым и незаконным.

Параллельно с объявлением о новом мероприятии, на счет фонда в биткоинах поступила сумма размером в 417 тыс. рублей. Это случилось 17 апреля. В тот же день, а также 18 апреля на счет поступили пожертвования на сумму от 3 до 42 тыс. рублей, а общий взнос достиг значения около 500 тыс. рублей. Предполагается, что столь значительная сумма пожертвований может являться первым платежом за организацию нелегальных акций в России.