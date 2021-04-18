Анонс новых митингов ФБК совпал с переводом полмиллиона рублей на счет фонда
Незадолго до проведения несогласованной незаконной акции счет ФБК пополнился на сумму порядка 500 тысяч рублей.
Федеральное агентство новостей сообщает, что ФБК (признанный иноагентом в Российской Федерации) получил транш размером около 500 тысяч рублей. Это произошло накануне анонса новой незаконной акции.
История зачислений фонда находится в открытом доступе в интернете. Работники ФБК Иван Жданов и Леонид Волков в воскресенье 18 апреля заявили о подготовке очередной протестной акции. Так они попытались набрать 500 тыс. регистраций на сайте фонда. Примечательно, что "накрутить" необходимое количество у ФБК не получилось, поэтому руководство заявило о начале новой акции. Подчеркивается, что фонд не обращался в соответствующие органы за согласованием акции, что, согласно законодательству РФ, является недопустимым и незаконным.
Параллельно с объявлением о новом мероприятии, на счет фонда в биткоинах поступила сумма размером в 417 тыс. рублей. Это случилось 17 апреля. В тот же день, а также 18 апреля на счет поступили пожертвования на сумму от 3 до 42 тыс. рублей, а общий взнос достиг значения около 500 тыс. рублей. Предполагается, что столь значительная сумма пожертвований может являться первым платежом за организацию нелегальных акций в России.