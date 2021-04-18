Заявление Чехии о высылке российских дипломатов вызвало одобрение Словакии

Президент Словакии Зузана Чапутова одобрила решение чешских властей о высылке российских дипломатов. Ее слова привела одна из местных радиостанций.

Президент Словакии Зузана Чапутова одобрила решение чешских властей о высылке российских дипломатов. Ее слова привела одна из местных радиостанций.

Чапутова отметила, что Братислава внимательно наблюдает за событиями в соседней республике.

"Поддерживаем Чехию и предпринятые ею шаги", — заявила президент Словакии.

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек в ходе экстренной пресс-конференции объявил о высылке 18 сотрудников дипмиссии РФ в Праге. Он объяснил это решение ситуацией вокруг взрыва на складе боеприпасов в деревне Врбетице.

Представители Министерства иностранных дел РФ ранее анонсировали ответ на действия чешских властей.