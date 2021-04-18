Полиция Хельсинки задержала на акциях протеста 17 человек

Несколько митингов прошли в воскресенье в Хельсинки против COVID-ограничений. Задержаны 17 человек.

Несколько митингов прошли в воскресенье в Хельсинки против COVID-ограничений. Задержаны 17 человек.

Стражи порядка задержали демонстрантов, которые не информировали власти о предстоящих протестных мероприятиях. Акция была направлена против ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Полицейские призвали жителей города разойтись, но не все выполнили указание правоохранителей.

В итоге в участок попали 17 человек. В ходе задержаний 14 человек оказали сопротивление стражам порядка. Им были выписаны штрафы. По данным полиции, в незаконном шествии приняли участие около 200-300 человек.

Ранее одиночные пикеты прошли на площади у центрального железнодорожного вокзала, но правоохранители знали о них, поэтому задержаний не последовало.