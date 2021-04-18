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19:15   18 Апреля 2021
Политика

Российский МИД вызвал посла Чехии

Российский МИД вызвал посла Чехии

Представители российского внешнеполитического ведомства вызвали посла Чехии. Об этом сообщили осведомленные источники.

Как стало известно ранее, чешское руководство приняло необоснованное решение о высылке работников дипломатического представительства РФ. Прага подозревает, что россияне якобы могут быть причастны к взрыву на оружейном складе в поселке Врбетице в 2014 году.

В МИД России сообщили, что Москва будет реагировать на такие действия со стороны чешских властей.

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