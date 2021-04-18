Мария Захарова раскритиковала Запад за попытку отвести внимание от переворота в Белоруссии

Запад пытается отвести внимание от ситуации с несостоявшимся переворотом в Белоруссии высылкой дипломатов РФ из Чехии. Об этом заявила спикер МИД России Мария Захарова.

Запад пытается отвести внимание от ситуации с несостоявшимся переворотом в Белоруссии высылкой дипломатов РФ из Чехии. Об этом заявила спикер МИД России Мария Захарова.

Власти Чехии приняли необоснованное решение, согласно которому некоторые сотрудники дипломатического представительства должны покинуть страну.

Мария Захарова считает, что эта ситуация доказала зависимость властей Чехии от Запада в международных делах. Иностранные представители пытаются при помощи заявлений Праги отвести внимание от плана по совершению переворота в Белоруссии.

Спикер ведомства добавила, что Соединенные Штаты привели в действие "вассалитет XXI века".