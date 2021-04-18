Королевский историк считает, что Елизавета II вскоре покинет трон

Профессор современной британской истории и королевский эксперт Уорик Сара Ричардсон предрекла скорый уход монарха с трона.

Профессор современной британской истории и королевский эксперт Уорик Сара Ричардсон предрекла скорый уход монарха с трона.

Королевская семья проводила мужа Елизаветы II — принца Филиппа — в последний путь. В Сети появились фотографии с похорон. Многие обратили внимание на печальный и погасший взгляд королевы. Королевский историк Уорик Сара Ричардсон заявила, что уход из жизни герцога Эдинбургского может стать поворотным моментом в будущем королевской империи.

"Королева продолжит выполнять свои обязанности, в какой-то степени она уже вернулась к работе. Я думаю, что она будет отступать все больше и больше, ей уже за 90, и видя ее там только одну, после того как ее более 70 с лишним лет сопровождал Филипп, я думаю, что это поворотный момент", — приводит ее слова Evening Standard.

С момента смерти супруга Елизавета II заметно осунулась и похудела. Впервые за много лет она появилась на публике без макияжа.