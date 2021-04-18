Объявившие "экстренный" митинг Волков и Жданов намеренно идут на обострение

Поспешная организация соратниками Навального митинга в его поддержку является жестом отчаяния, уверен политолог Александр Сосновский.

Поспешная организация соратниками Навального митинга в его поддержку является жестом отчаяния, уверен политолог Александр Сосновский.

На днях "оппозиционеры" Леонид Волков и Иван Жданов призвали россиян выйти на улицы городов 21 апреля и выразить таким образом свою поддержку отбывающему наказание блогеру Алексею Навальному. Тот факт, что соратники основателя ФБК (признан в РФ иноагентом) решили не дожидаться регистрации 500 тыс. на своем сайте, говорит, что принятые ими меры носят экстренный характер. Политолог Александр Сосновский уверен, что таким образом сторонники Навального продемонстрировали свое отчаянное положение.

«Тянуть дальше времени не было, им стало ясно, что это просто провальная акция, которая закончится ничем. И нужно было хоть что-то показывать», — заявил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сосновский также подчеркнул, что анонсированная акция поддержки Навального имеет все признаки информационно-наступательной атаки на Россию. Эксперт уверен, что сторонники основателя ФБК осознанно идут на обострение ситуации.

"Они понимают, что митинг может быть не разрешен. Они хотят столкновения с Росгвардией, с властью. Это подтверждает предположение, что идет целенаправленная атака на Россию", — резюмировал Сосновский.

Он обратил внимание, что Леонид Волков обещал подать заявку на согласование акции, однако нынешние обстоятельства доказывают, что его слова не соответствуют действительности.