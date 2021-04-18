Востоковед Косырев объяснил россиянам азы байденизма

Новый термин появился сразу после нескольких месяцев правления президента Джо байдена, объяснил российский эксперт Дмитрий Косырев.

Новый термин появился сразу после нескольких месяцев правления президента Джо байдена, объяснил российский эксперт Дмитрий Косырев.

Политический обозреватель РИА Новости выяснил, что такое байденизм и почему он означает ворованный трампизм. По его мнению, новый президент США Джо Байден заимствовал многие идеи у предшественника.

Массовое вхождение в оборот термин байденизим получил после публикации статьи обозревателя Росса Даутэта в The New York Times. Косырев полагает, что байденизм ярко характеризуется посредственным отношениям к деньгам и постоянному использованию "современной денежной теории".

США планирует восстановить прохудившуюся экономику за счет огромных вливаний на два трлн долларов. Примечательно, что оппонентам демократов нечего сказать по этому поводу, так как это их план, который они обещали Америке еще в 2016 году.

Размер государственного долга США превышает все мыслимые и немыслимые значения, около ста миллиардов ушло на компенсации пострадавшим от коронавируса, но Вашингтон это не волнует, так как там не придают значения деньгам — их собираются просто напечатать столько, сколько смогут.