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18:35   18 Апреля 2021
Происшествия

Мотоциклист погиб в лобовом столкновении с грузовиком под Лугой

Мотоциклист погиб в лобовом столкновении с грузовиком под Лугой

ДТП на 158-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков унесло жизнь мотоциклиста. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Мотоцикл Honda под управлением 34-летнего жителя поселка Плюсса Псковской области занесло, и он вылетел на встречную полосу прямо под колеса большегруза Mercedes. Мужчина от полученных травм скончался до прибытия бригады скорой помощи, сообщает ГУ ГИБДД по региону.

Фурой управлял 46-летний гражданин Белоруссии, который двигался в сторону Петербурга. Мужчина отделался легким испугом. Инициирована проверка по факту гибели байкера, будет вынесено процессуальное решение. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

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#дтп #смерть #мотоциклист

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