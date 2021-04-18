Вассерман: идея экс-главы Эстонии не пускать россиян в ЕС напоминает анекдот

Евросоюз может запретить россиянам въезд из-за присоединения Крыма, но Западу это не поможет.

Евросоюз может перестать выдавать россиянам визы для въезда из-за присоединения Крыма, но такая мера не поможет Европе справиться с внутренним кризисом, полагает политолог и публицист Анатолий Вассерман.

Так интеллектуал прокомментировал резонансное заявление бывшего президента Эстонии Томаса Хендрика Ильвеса: экс-политик считает, что после присоединения Крыма к России нужно запретить гражданам РФ въезжать в страны Евросоюза.

«Возможно, должен наступить перерыв для любых, я имею в виду любых поездок из России. До захвата Крыма эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы, кроме чрезвычайных семейных обстоятельств. На кону безопасность Европы», — написал Ильвес в Twitter.

При этом бывший эстонский лидер сравнил Россию с гитлеровской Германией, а присоединение Крыма — с германским вторжением в Польшу в 1939 году. Он посетовал, что в то время остальная часть Европы не восприняла угрозу всерьез и не пожелала наказывать простых немецких людей за действия их правительства.

Характерно, что отец Ильвеса при этом служил в СС — сам же Хендрик выбрал карьеру в ином политическом лагере, проработав почти десять лет с конца 1980-х на «Радио Свобода» («Свободная Европа»).

Вассерман предполагает, что россияне рано или поздно столкнутся с закрытием европейских границ по политическим причинам — «дурацкое дело не хитрое», отмечает публицист. Тем не менее даже столь радикальный шаг не поможет Европе и Штатам справиться с затянувшейся «Великой депрессией».

«Дело даже не в глупости ЕС и США, а в том, что они сейчас переживают тяжелейший кризис. С 2008 года этот кризис невозможно скрывать, хотя бухгалтерскими ухищрениями удалось сделать вид, что это не одна Великая депрессия, тянущаяся уже тринадцатый год подряд, а несколько спадов, сменяющихся кратковременным ростом. Но депрессия эта тянется непрерывно, и вызвана теми политическими и экономическими теориями, которыми сейчас руководствуется и ЕС, и США», — рассказал Вассерман в комментарии «Политике Сегодня».

В условиях, когда кризис порожден теорией, которую принято считать единственно верной, просто необходимо переложить вину за провалы на третьего игрока. Запад продолжит перекладывать экономические и политические проблемы «со своей головы на здоровую» и обвинять Россию в крахе собственной системы, говорит публицист.

По мере того, как станет заметна неэффективность прежних антироссийских действий, западные страны будут предпринимать все более жесткие шаги, рано или поздно дойдя до отмены вообще всех связей с Россией, прогнозирует Вассерман. Положение неприятное, но напоминает старый анекдот, которым и поделился собеседник ПС.

«Некий крестьянин пожаловался советчику, что у него дохнут куры. Тот предложил нарисовать вокруг птичника круг мелом. Крестьянин нарисовал, но на следующий день пожаловался, что куры продолжают дохнуть. Советчик предложил нарисовать треугольник и ситуация повторилась. На пятый день, когда у крестьянина передохли все куры, советчик ответил: "Жаль, у меня еще столько идей было". Антироссийские меры помогают примерно так же, как фигуры, очерченные мелом вокруг птичника», — заключил политолог.

Ранее Вассерман объяснил, как будет вести себя президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным. Подробнее читайте в нашей статье.