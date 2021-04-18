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21:38   18 Апреля 2021
Россия

Вассерман: идея экс-главы Эстонии не пускать россиян в ЕС напоминает анекдот

Вассерман: идея экс-главы Эстонии не пускать россиян в ЕС напоминает анекдот

Евросоюз может перестать выдавать россиянам визы для въезда из-за присоединения Крыма, но такая мера не поможет Европе справиться с внутренним кризисом, полагает политолог и публицист Анатолий Вассерман.

Так интеллектуал прокомментировал резонансное заявление бывшего президента Эстонии Томаса Хендрика Ильвеса: экс-политик считает, что после присоединения Крыма к России нужно запретить гражданам РФ въезжать в страны Евросоюза.

«Возможно, должен наступить перерыв для любых, я имею в виду любых поездок из России. До захвата Крыма эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы, кроме чрезвычайных семейных обстоятельств. На кону безопасность Европы», — написал Ильвес в Twitter.

При этом бывший эстонский лидер сравнил Россию с гитлеровской Германией, а присоединение Крыма — с германским вторжением в Польшу в 1939 году. Он посетовал, что в то время остальная часть Европы не восприняла угрозу всерьез и не пожелала наказывать простых немецких людей за действия их правительства.

Характерно, что отец Ильвеса при этом служил в СС — сам же Хендрик выбрал карьеру в ином политическом лагере, проработав почти десять лет с конца 1980-х на «Радио Свобода» («Свободная Европа»).

Вассерман: идея экс-главы Эстонии не пускать россиян в ЕС реальна, но напоминает анекдот

Вассерман предполагает, что россияне рано или поздно столкнутся с закрытием европейских границ по политическим причинам — «дурацкое дело не хитрое», отмечает публицист. Тем не менее даже столь радикальный шаг не поможет Европе и Штатам справиться с затянувшейся «Великой депрессией».

«Дело даже не в глупости ЕС и США, а в том, что они сейчас переживают тяжелейший кризис. С 2008 года этот кризис невозможно скрывать, хотя бухгалтерскими ухищрениями удалось сделать вид, что это не одна Великая депрессия, тянущаяся уже тринадцатый год подряд, а несколько спадов, сменяющихся кратковременным ростом. Но депрессия эта тянется непрерывно, и вызвана теми политическими и экономическими теориями, которыми сейчас руководствуется и ЕС, и США», — рассказал Вассерман в комментарии «Политике Сегодня».

В условиях, когда кризис порожден теорией, которую принято считать единственно верной, просто необходимо переложить вину за провалы на третьего игрока. Запад продолжит перекладывать экономические и политические проблемы «со своей головы на здоровую» и обвинять Россию в крахе собственной системы, говорит публицист.

Вассерман: идея экс-главы Эстонии не пускать россиян в ЕС реальна, но напоминает анекдот

По мере того, как станет заметна неэффективность прежних антироссийских действий, западные страны будут предпринимать все более жесткие шаги, рано или поздно дойдя до отмены вообще всех связей с Россией, прогнозирует Вассерман. Положение неприятное, но напоминает старый анекдот, которым и поделился собеседник ПС.

«Некий крестьянин пожаловался советчику, что у него дохнут куры. Тот предложил нарисовать вокруг птичника круг мелом. Крестьянин нарисовал, но на следующий день пожаловался, что куры продолжают дохнуть. Советчик предложил нарисовать треугольник и ситуация повторилась. На пятый день, когда у крестьянина передохли все куры, советчик ответил: "Жаль, у меня еще столько идей было". Антироссийские меры помогают примерно так же, как фигуры, очерченные мелом вокруг птичника», — заключил политолог.

Ранее Вассерман объяснил, как будет вести себя президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным. Подробнее читайте в нашей статье.

Вассерман: идея экс-главы Эстонии не пускать россиян в ЕС напоминает анекдот

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