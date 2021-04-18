Нарышкин объяснил, для чего ФБК нужен очередной несанкционированный митинг

Организаторы митингов в поддержку блогера Алексея Навального не стали утруждать себя даже попыткой согласовать мероприятие с местными властями.

Организаторы митингов в поддержку блогера Алексея Навального не стали утруждать себя даже попыткой согласовать мероприятие с местными властями.

Очередной митинг, организованный "Фондом борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом), снова обернется массовыми задержаниями участников. Как указал журналист радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Нарышкин в своем Telegram-канале, члены оргкомитета ФБК Леонид Волков и Иван Жданов готовят новую акцию. В воскресенье они распространили среди единомышленников видео с призывом выйти на следующую демонстрацию в знак поддержки блогера Алексея Навального.

Нарышкин отметил, что сотрудникам фонда уже плевать на закон, и в этот раз Волков и Жданов не попытались "легализовать" акцию. Отказавшись придать своему сборищу законное основание, "поборники справедливости" поставили под угрозу всех, кто по наивности своей присоединится к ним на улице, передает Nation News.

"Раньше как было: мы просили, нам не разрешили или предложили не то. Но мы все равно идем. А сейчас проще: мы идем. Машины встанут, по городу весь вечер будут шатания и локальные, порой очень жесткие задержания", — отметил он.

Журналист счел возмутительным, что, число задержанных и покалеченных на улицах участников митингов ФБК после дает повод организаторам называть это не иначе как "победой оппозиции".

Стоит отметить, что только за зиму члены ФБК провели три несанкционированных митинга, которые отличила агрессия участников в отношении сотрудников правопорядка: особо ярые дебоширы после отправились на скамью подсудимых за нанесение побоев полицейским. При этом Волков заявил, что в акциях участвовало не меньше 250 тысяч граждан. Либеральные СМИ приводят куда более скромные цифры. При всей любви к завышению числа участников различных протестов, даже они были вынуждены признать, что желающих поддерживать Навального и его фонд все меньше.