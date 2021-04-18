Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:50   18 Апреля 2021
Общество

Съемки пятой части "Гардемаринов" продолжатся в Крыму

Съемки пятой части "Гардемаринов" продолжатся в Крыму

Пятую часть из серии фильмов Светланы Дружининой о российских гардемаринах XVIII века продолжат снимать на территории Крымского полуострова.

Съемки картины "Гардемарины-1787. Война" возобновятся в Крыму в мае этого года. Об этом рассказала автор сценария и режиссер киноленты Светлана Дружинина.

"Наш оператор сейчас находится на мысе Казантип, там идет настройка декораций. Это съемки пятого фильма. Часть его мы уже отсняли", — приводит слова кинематографиста РИА Новости.

Дружинина добавила, что съемочный процесс возобновится после майских праздников. Часть эпизодов будет отснята в поселке Мысовое, другие — в Планерном. В прошлом году съемочная группа приступила к созданию картины в окрестностях Севастополя. Предстоящий художественный фильм будет показан зрителям не раньше 2022 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#крым #гардемарины #светлана дружинина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров