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17:48   18 Апреля 2021
Происшествия

Воронежский подросток выпал с 17-го этажа жилого дома и погиб

Воронежский подросток выпал с 17-го этажа жилого дома и погиб

Уголовное дело было возбуждено после смерти школьника в Воронеже. Подросток скончался от травм, полученных при падении из окна многоэтажки.

Региональная прокуратура проводит проверку по факту гибели 17-летнего юноши, сообщает пресс-служба ведомства. Его тело обнаружили около жилого здания на Олимпийском бульваре.

По данным следствия, подросток выпал с 17-го этажа и во время приземления получил несовместимые с жизнью травмы. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. В ходе проверки стражи порядка дадут оценку работе сотрудников органов профилактики.

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