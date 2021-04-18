"Очередной спектакль": Матвейчев назвал заказчиков спекуляций о здоровье Навального

Профессор ВШЭ Олег Матвейчев прокомментировал новые заявления соратников Алексея Навального про его больное сердце.

Профессор ВШЭ Олег Матвейчев прокомментировал новые заявления соратников Алексея Навального про его больное сердце.

Члены команды Алексея Навального утверждают, что их соратнику угрожает опасность. По их словам, блогер рискует умереть от остановки сердца. Новые заявления звучат на фоне исков прокуратуры РФ о признании экстремистскими организаций ФБК, "Фонда защиты прав граждан" (признаны иноагентами в России) и штабов Алексея Навального (структурные подразделения иноагента ФБК).

В экспертном сообществе считают, что это очередной "спектакль", который придумали западные кураторы. Ранее в издании "Новая газета" вышла статья с громким заголовком "Вплоть до остановки сердца". В ней автор пишет об якобы резком ухудшении самочувствия блогера.

В интервью ФАН профессор ВШЭ Олег Матвейчев считает, что соратники Навального намеренно нагнетают обстановку такими заявлениями. Связано это с тем, добавляет спикер, что прокуратура всерьез заинтересовалась их призывами к незаконным акциям.

"Это все спектакль, координируемый западными кукловодами", — отметил эксперт.

Матвейчев не исключил, что соратники блогера будут спекулировать на теме здоровья Навального еще долго — пока получают за это деньги. При этом россиянам надоели такие новости, и они уже вызывают у них "изжогу", отметил он. Также эксперт прокомментировал письмо в поддержку Навального за подписями зарубежных звезд. Оно появилось 16 апреля во французской и британской прессе.

Иностранные знаменитости обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать медицинскую помощь Навальному. По словам Матвейчева, подобные письма — это одна из технологий, которую пытается использовать Запад для дестабилизации ситуации в России.