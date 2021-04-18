Нежилой дом полностью сгорел в Татарстане

Правоохранители Татарстана выясняют, что могло стать причиной ЧП, которое произошло в заброшенном доме кукморской деревни.

Правоохранители Татарстана выясняют, что могло стать причиной ЧП, которое произошло в заброшенном доме кукморской деревни.

Местные жители сообщили в пожарную службу, что в селе Уркуш на Подгорной улице горит нежилое здание. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Они установили, что огонь полностью охватил постройку и мог перекинуться на соседние строения. Площадь возгорания составила 41 квадратный метр.

Пожарные смогли в скором времени ликвидировать последствия ЧП. В результате случившегося никто не погиб и не пострадал. Сейчас правоохранители устанавливают иные детали случившегося.