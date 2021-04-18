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17:26   18 Апреля 2021
Происшествия

Два человека погибли и двое пострадали в жутком ДТП на рязанской трассе

Два человека погибли и двое пострадали в жутком ДТП на рязанской трассе

Смертельная авария произошла в ночь на воскресенье на автомобильной дороге Рязань — Михайлов. Полиция инициировала проверку.

Легковой автомобиль Subaru Legacy по неизвестным пока причинам съехал с проезжей части в кювет и перевернулся, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Жертвами происшествия стали два пассажира, они скончались на месте от полученных травм. Водителя и еще одну пассажирку Subaru госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, им предстоит выяснить причину заноса и все обстоятельства трагедии. По словам очевидцев, один из погибших пассажиров после удара вылетел через лобовое стекло.

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