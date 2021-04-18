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17:16   18 Апреля 2021
Экономика

Мигрантка из Казахстана оценила жизнь в Эстонии

Мигрантка из Казахстана оценила жизнь в Эстонии

Студентка из Казахстана рассказала о плюсах и минусах проживания в Эстонии,

Анастасия Щурова — студентка родом из Казахстана, переехавшая в небольшой эстонский город. Она решила поделиться с общественностью особенностями жизни в небольшой европейской стране и сравнить уровень жизни в Эстонии и Казахстане. Об этом она написала в казахском издании manshuq.com.

Среди плюсов молодой мигрант выделяет наличие дешевых секонд-хендов, скидочных продуктов в магазинах и русских субтитров в кинотеатрах. Из минусов студентка акцентирует внимание на медицине и демократии.

Рецензия на эстонское проживание называется "Список плюсов и минусов жизни в Тарту, втором по величине городе Эстонии с населением 100 000 человек, если вы молодая русскоязычная женщина, у которой нет денег, стыда и будущего".

Автор статьи приводит в пример битвы с бомжами за дешевые уцененные чизкейки, которые скоро должны "пропасть", удобный просмотр фильмов в кинотеатре в оригинале, но с субтитрами на русском языке, а также медицинскую систему Эстонии, которая функционирует, по словам Щуровой, по принципу "сдохни или умри".

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#эстония #казахстан #тарту #плюсы и минусы #проживание

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