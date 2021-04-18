Госдеп США отрицает причастность к попытке покушения на Лукашенко

Американская сторона отрицает свою причастность к несостоявшемуся перевороту в Белоруссии и попытке устранения президента страны Александра Лукашенко.

Американская сторона отрицает свою причастность к несостоявшемуся перевороту в Белоруссии и попытке устранения президента страны Александра Лукашенко.

Об этом заявил журналистам ТАСС официальный представитель Госдепартамента США. Он отметил, что в Белом доме ознакомились с информацией по указанной теме, распространяемой средствами массовой информации.

"Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным", — заявил представитель Госдепа.

Ранее стали сотрудники ФСБ раскрыли подробности о планировавшемся государственном перевороте в Белоруссии. По информации спецслужб, заговорщики хотели устранить президента страны Лукашенко и его родственников.