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16:59   18 Апреля 2021
Происшествия

Восемь пассажиров погибли после схода поезда с рельсов в Египте

Восемь пассажиров погибли после схода поезда с рельсов в Египте

Шесть вагонов поезда опрокинулись около деревни Сандхур. Жертвами инцидента стали восемь человек, десятки пострадали.

Состав, который следовал из Каира в Мансуру, сошел с рельсов в районе деревни Сандхур, сообщают местные СМИ. По первоначальным данным, перевернулись шесть вагонов поезда.

В результате ЧП восемь человек погибли, а около 100 — пострадали. В настоящее время специально созданная техническая комиссия устанавливает причины трагедии.

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#египет #чп #поезд #жертва

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