Восемь пассажиров погибли после схода поезда с рельсов в Египте

Шесть вагонов поезда опрокинулись около деревни Сандхур. Жертвами инцидента стали восемь человек, десятки пострадали.

Шесть вагонов поезда опрокинулись около деревни Сандхур. Жертвами инцидента стали восемь человек, десятки пострадали.

Состав, который следовал из Каира в Мансуру, сошел с рельсов в районе деревни Сандхур, сообщают местные СМИ. По первоначальным данным, перевернулись шесть вагонов поезда.

В результате ЧП восемь человек погибли, а около 100 — пострадали. В настоящее время специально созданная техническая комиссия устанавливает причины трагедии.