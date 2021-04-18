Назван размер дохода главы Минэкономразвития РФ

Экс-губернатор Прикамья задекларировал сумму доходов за 2020 год.

Экс-губернатор Прикамья задекларировал сумму доходов за 2020 год.

Максим Решетников, который является сейчас министром экономического развития Российской Федерации, а ранее занимал пост губернатора Пермского края зафиксировал в декларации сумму доходов за прошлый год. Она составила 22,7 млн рублей. Об этом пишет Business Class.

Собственность министра включает две квартиры площадью 158,4 кв. м и 258,4 кв. м. Помимо этого, Решетников обладает жилым домом, площадь которого составляет 267,6 кв. м. Еще в декларации учтен легковой автомобиль KIA Cerato.

Известно, что жена министра в 2020 года заработала 480,5 тыс. рублей. В 2019 году бывший губернатор Пермского края заработал 7,6 млн рублей. Он стал министром экономического развития в январе 2020 года.