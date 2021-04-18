Михаил Хазин не исключает обвала мировых рынков в любой момент

Мировые финансовые рынки могут обвалиться в любой момент. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.

Мировые финансовые рынки могут обвалиться в любой момент. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.

По его подсчетам, в мире очень сильно начала расти инфляция. Прямым следствием этого процесса, по мнению эксперта, стал необоснованный рост капитализации крупнейших мировых технологических компаний.

Как уточнил Хазин, вся избыточная денежная масса уходит на фондовый рынок, что приводит к образованию финансовых "пузырей". Самую большую выгоду от этого получают спекулянты, отметил экономист, его слова передает портал Deita.ru.

Однако, по его словам, долго это продолжаться не может, и на рынках рано или поздно случится обвал. Предсказать его точную дату очень сложно, но тенденция, свидетельствующая о неминуемом крахе видна уже сейчас, добавил Хазин.