Легкомоторный самолет с двумя людьми на борту потерпел крушение под Кишиневом

Летательный аппарат не загорелся после падения с высоты 300 метров под Кишиневом. Пассажиры смогли самостоятельно покинуть борт.

Летательный аппарат не загорелся после падения с высоты 300 метров под Кишиневом. Пассажиры смогли самостоятельно покинуть борт.

Специалисты устанавливают причины аварии, произошедшей на спортивном аэродроме в пригороде Кишинева, сообщает Служба чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии. Легкомоторный самолет разбился в населенном пункте Вадул-луй-Водэ.

На борту находились два человека, которые самостоятельно покинули летательный аппарат после падения с высоты около 300 метров. Самолет не загорелся — его столкновение с землей смягчили деревья и кустарники.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники нескольких экстренных служб. Они выясняют все обстоятельства инцидента.