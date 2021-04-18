Житель Тулы вытолкнул с третьего этажа гражданку Кении в Балабаново

Иностранка поссорилась с россиянином в Балабаново и упала с третьего этажа. Позже мужчина признался, что сам вытолкнул девушку.

Иностранка поссорилась с россиянином в Балабаново и упала с третьего этажа. Позже мужчина признался, что сам вытолкнул девушку.

Полиция расследует уголовное дело о покушении на убийство, возбужденное в отношении жителя Тулы, приехавшего в Калужскую область на заработки, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. От действий подозреваемого пострадала гражданка Кении.

Инцидент произошел 16 апреля. Фигурант поссорился с пострадавшей в квартире жилого дома и скинул ее из окна третьего этажа. В результате иностранка была госпитализирована с переломами.

Мужчину оперативно задержали. Он уже дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.