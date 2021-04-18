Людей со слабым зрением предупредили об опасности коронавируса

Коронавирусная инфекция может стать причиной полной потери зрения у людей с офтальмологическими проблемами. Во время пандемии вырос риск развития глаукомы.

Коронавирусная инфекция может стать причиной полной потери зрения у людей с офтальмологическими проблемами. Во время пандемии вырос риск развития глаукомы.

Это заболевание может стать причиной потери зрения при ненадлежащем лечении. В России 43% респондентов признались, что не прошли плановый осмотр у офтальмолога в период пандемии COVID-19.

Возникновение болезни зависит от большого количества факторов, в том числе и наследственных. Также причиной может послужить нарушение кровотока, ишемия, спазмы сосудов и давление. Глаукома требует постоянного наблюдения, происхождение заболевания до сих пор до конца не изучено. Успешность лечения зависит от регулярности осмотров и выполнения рекомендаций врача, заявила научный сотрудник НИИ глазных болезней Регина Полева.