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16:30   18 Апреля 2021
Общество

Людей со слабым зрением предупредили об опасности коронавируса

Людей со слабым зрением предупредили об опасности коронавируса

Коронавирусная инфекция может стать причиной полной потери зрения у людей с офтальмологическими проблемами. Во время пандемии вырос риск развития глаукомы.

Это заболевание может стать причиной потери зрения при ненадлежащем лечении. В России 43% респондентов признались, что не прошли плановый осмотр у офтальмолога в период пандемии COVID-19.

Возникновение болезни зависит от большого количества факторов, в том числе и наследственных. Также причиной может послужить нарушение кровотока, ишемия, спазмы сосудов и давление. Глаукома требует постоянного наблюдения, происхождение заболевания до сих пор до конца не изучено. Успешность лечения зависит от регулярности осмотров и выполнения рекомендаций врача, заявила научный сотрудник НИИ глазных болезней Регина Полева.

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#зрение #коронавирус #глаукома #офтальмология

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