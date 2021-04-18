Борисов: полное техническое обследование систем МКС запланировано на 2025 год

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова назвали сроки полного технического обследования Международной космической станции (МКС).

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова назвали сроки полного технического обследования Международной космической станции (МКС).

Как передали ТАСС в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, сроки эксплуатации станции уже подходят к концу. Через несколько лет специалисты ожидают выхода из строя ряда систем МКС. Уже сейчас космонавты передают информацию о технических неполадках на ее борту. Россия проведет полное комплексное обследование систем станции в 2015 году.

"И по итогам будем принимать решение и честно предупреждать партнеров. И честно их (партнеров. — Прим ред.) предупредим о выходе из МКС с 2025 года", — процитировали Борисова в передаче "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

Вопрос продолжения участия России в проекте МКС был поднят на недавнем совещании по космосу у президента РФ Владимира Путина 12 апреля. Еще зимой Роскосмос заявил о готовности рассмотреть проекты новой космической базы. РКК "Энергия" предложила свой проект с модульной станцией.