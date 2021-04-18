Молодой водитель без прав погубил двух девушек на алтайской трассе

Легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на трассе Яровое — Райгород в Алтайском крае. В аварии погибли две пассажирки авто.

Легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на трассе Яровое — Райгород в Алтайском крае. В аварии погибли две пассажирки авто.

Смертельное ДТП произошло недалеко от города Яровое, сообщается на сайте ГУ МВД по региону. В результате происшествия две девушки получили тяжелые травмы, они скончались до приезда медиков.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили, что молодой человек, управлявший автомобилем Lada Kalina, не имел водительских прав. Его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой установят все обстоятельства трагедии и примут процессуальное решение.