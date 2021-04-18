СК по Тульской области начал проверку из-за отравления семьи угарным газом

Пять членов семьи, в том числе двое детей, были госпитализированы в больницу поселка Тайдаково Ясногорского района. Предположительно, они отравились угарным газом.

Пять членов семьи, в том числе двое детей, были госпитализированы в больницу поселка Тайдаково Ясногорского района. Предположительно, они отравились угарным газом.

Следователи предварительно установили, что причиной отравления людей стала неисправность котла отопления. Доследственная проверка должна установить наличие состава преступления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По итогам расследования будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники СК проверяют ответственные ведомства. К ходу следствия подключилась прокуратура Тульской области.