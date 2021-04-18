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15:52   18 Апреля 2021
Политика

МИД РФ примет ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из Чехии

МИД РФ примет ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из Чехии

Министерство иностранных дел РФ выражает протест по поводу последнего заявления Чехии о высылке 18-ти сотрудников российского посольства из страны.

По данным ведомства, чешское руководство приняло такое решение в связи с надуманными предлогами о "причастности" российских спецслужб к взрыву в Врбетице.

В подобном заявлении министерство иностранных дел РФ видит американский след и продолжение серии антироссийских санкций.

"В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", — уточняется в сообщении МИД России.

Ведомство выразило решительный протест чешскому руководству и добавило, что примет ответные меры, после чего провокаторы осознают ответственность за разрушение нормального развития отношений между двумя государствами.

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#россия #санкции #чехия

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