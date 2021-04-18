Дорогой космос. Что может помешать России построить свою МКС и улететь на Луну

Россия откажется от МКС после 2024 года и создаст собственную станцию. Но в чем подвох?

Россия откажется от использования Международной космической станции после 2024 года и создаст собственную, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на совещании у президента РФ 12 апреля, в День космонавтики.

Предполагается, что российские космонавты будут бороздить бескрайние просторы с помощью новейшего транспортно-энергетического комплекса с ядерной энергодвигательной установкой, разрабатываемой в России с 2010 года.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверил, что реальные конструкции изобретения уже есть, а национальная станция станет «прорывом».

Устаревшая МКС

Примечательно, что в 2017 году Рогозин заявлял, якобы российский сегмент МКС останется на станции и сможет работать после 2024 года. В отличие от американского сегмента, он способен функционировать автономно.

18 апреля в Роскосмосе подтвердили РБК, что согласовали план работы с партнерами по МКС до 2024 года. Что дальше — неизвестно: решение о продолжении или прекращении сотрудничества будет приниматься исходя из планов РФ по развертыванию российской орбитальной станции нового поколения, а также исходя из технического состояния модулей МКС, в основном, отработавших свой срок службы.

Об изношенности МКС специалисты заявляли неоднократно. Первый модуль станции вывели на орбиту в 1998 году: предполагалось, что МКС прослужит 20 лет. Но срок службы несколько раз продлевался. В 2019 году в центре им. М.В. Хруничева констатировали, что оборудование первого модуля МКС «Заря» работает за пределами установленных сроков службы, а система телеметрического контроля и вовсе в критическом состоянии.

Будут деньги — полетим

Не исключено, что новая российская станция станет фактически «второй МКС», при условии международного сотрудничества. Но перспективы страны изучать космос независимо и по-своему обойдутся бюджету в колоссальную сумму, говорит научно-популярный блогер Виталий Егоров, известный под псевдонимом «Зеленый кот».

«На вопросы об этом комплексе лучше ответит министр финансов. Будут деньги — будем изучать космос на своей станции, не будут деньги — лучше бы нам не ругаться с американцами и летать на МКС. Наша собственная станция будет раз в пять, если не больше, дороже нынешнего участие России в программе МКС», — рассказал Егоров в комментарии «Политике Сегодня».

Несмотря на «международность» МКС, доля участников проекта во владении собственностью разная. РФ использует 5 модулей из 14, причем модуль «Заря» хоть и построен в России, но принадлежит американцам. Основной и стратегически важной частью МКС владеют США — это и базисная несущая конструкция, и главная энергетическая система.

Как отмечают в госкорпорации Ростех, финансирование МКС на 75% осуществляется на деньги США. Это и является главной причиной критики проекта, причем как с российской, так и с американской стороны: РФ готова тратить на содержание МКС около 360 миллионов долларов в год, а Штаты — 3–4 миллиарда долларов ежегодно.

«Безусловно, Роскосмосу увеличение бюджета интересно. Поэтому он, конечно, всеми руками за отказ от МКС, получение финансирования на новую собственную околоземную станцию. Но решать о выделении денег будет не Роскосмос, а Минфин РФ и президент, конечно. Согласятся, найдут деньги в бюджете — все будет», — подчеркнул Егоров.

Блогер уверен, что у Роскосмоса большой технологический потенциал и корпорация способна не только построить национальный транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой, но и реализовать лунную программу при условии достаточного финансирования.

В марте глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил президенту о нарушениях в Роскосмосе более чем на 30 миллиардов рублей за 2020 год — «где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования». Рогозин ответил, что нарушения заключались в «порядке оформления документов» и отчетов, а нецелевые 30 миллиардов рублей «не носят материального характера».

В прошлом году Счетная палата нашла у космической госкорпорации нарушений на 50 миллиардов рублей, а в 2017-м экономисты насчитали 760 миллиардов — подробнее читайте в нашей статье.